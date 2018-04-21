ООН: в результате войны 2,2 млн человек не имеют доступа к медицине в Донбассе

“Плачевная ситуация с услугами здравоохранения. В результате конфликта 2,2 млн человек не имеют доступа к медицине”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Украина стала мировым лидером по количеству жертв подрыва на минах, также в ООН добавили, что фиксируются нападения на систему обеспечения питьевой водой: “постоянные нападения на систему водоснабжения и обслуживающий персонал. В 2017 году таких атак было 135, а за первые 3 месяца этого года — 20. С перебоями и нехваткой воды сталкиваются 3,4 млн лиц”.