ООН: у 2015 році економічні збитки від тероризму сягнули 90 млрд доларів

"За оцінками, глобальні економічні втрати від тероризму в 2015 році досягли 90 млрд дол., проте реальні цифри можуть бути набагато вище", - зазначив Генеральний секретарь організації Антоніо Гутерреш.

Крім того, повідомляється, що внаслідок тероризму у 2015 році на 17,3% знизився ВВП Іраку. А що стосується Афганістану, у зазначений проміжок часу, ВВП країни знизився на 16,8%.

Як повідомляв УНН, перше місце у рейтингу країн за рівнем тероризму за 2017 рік зайняв Ірак з коефіцієнтом 10 із можливих 10. Взагалі до десятки країн з найвищім ступенем смертей від терористичної активності потрапили Афганістан зайнявши друге місце(9,44 бала), Нігерія, Сирія, Пакистан, Ємен, Сомалі, Індія, Туреччина та Лівія на десятому місці з оцінкою 7,26 балів.