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ООН: у 2015 році економічні збитки від тероризму сягнули 90 млрд доларів

ООН: у 2015 році економічні збитки від тероризму сягнули 90 млрд доларів

Київ • УНН

 • 11935 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. За даними Організації Об’єднаних Націй у 2015 році економічні втрати від терористичних атак сягнули позначки 90 млрд доларів, передає УНН з посиланням на Twitter ООН.

"За оцінками, глобальні економічні втрати від тероризму в 2015 році досягли 90 млрд дол., проте реальні цифри можуть бути набагато вище", - зазначив Генеральний секретарь організації Антоніо Гутерреш.

Крім того, повідомляється, що внаслідок тероризму у 2015 році на 17,3% знизився ВВП Іраку. А що стосується Афганістану, у зазначений проміжок часу, ВВП країни знизився на 16,8%.

Як повідомляв УНН, перше місце у рейтингу країн за рівнем тероризму за 2017 рік зайняв Ірак з коефіцієнтом 10 із можливих 10. Взагалі до десятки країн з найвищім ступенем смертей від терористичної активності потрапили Афганістан зайнявши друге місце(9,44 бала), Нігерія, Сирія, Пакистан, Ємен, Сомалі, Індія, Туреччина та Лівія на десятому місці з оцінкою 7,26 балів. 

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