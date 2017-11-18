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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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ООН: в 2015 году экономический ущерб от терроризма достиг 90 млрд долларов

ООН: в 2015 году экономический ущерб от терроризма достиг 90 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 11931 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. По данным Организации Объединенных Наций в 2015 году экономические потери от террористических атак достигли отметки 90 млрд долларов, передает УНН со ссылкой на Twitter ООН.

"По оценкам, глобальные экономические потери от терроризма в 2015 году достигли 90 млрд долл., Однако реальные цифры могут быть намного выше", - отметил Генеральный секретарь организации Антонио Гутерреш.

Кроме того, сообщается, что в результате терроризма в 2015 году на 17,3% снизился ВВП Ирака. А что касается Афганистана, в указанный промежуток времени, ВВП страны снизился на 16,8%.

Как сообщал УНН, первое место в рейтинге стран по уровню терроризма за 2017 занял Ирак с коэффициентом 10 из возможных 10. Вообще в десятку стран с самым высоким степенью смертей от террористической активности попали Афганистан заняв второе место (9,44 балла), Нигерия, Сирия Пакистан, Йемен, Сомали, Индия, Турция и Ливия на десятом месте с оценкой 7,26 баллов.

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