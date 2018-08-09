ООН: розслідування щодо Іловайська не повністю відображає порушення прав людини
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Проведене розслідування не відображає повною мірою порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, що були скоєні в Іловайську в серпні 2014 року. Про це під час презентації тематичної доповіді моніторингової місії ООН з прав людини в Україні заявила голова місії ООН Фіона Фрейзер, передає кореспондент УНН.
"Пройшло чотири роки (після подій під Іловайськом – ред.), а проведене розслідування досі не відображає повною мірою порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, що були скоєні в Іловайську в серпні 2014 року, особливо проти цивільних. Важливо гарантувати, що винних притягнуто до відповідальності, що жертви отримали відшкодування та компенсації, та що такі порушення не повторяться знову", – підкреслила Фрейзер.
Нагадаємо, в ООН заявили, що події під Іловайськом у серпні 2014 року ілюструють порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, які неодноразово були скоєні проти цивільних та позбавлених боєздатності осіб під час конфлікту.