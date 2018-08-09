ООН: расследование по Иловайску не полностью отражает нарушение прав человека
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Проведенное расследование не отражает в полной мере нарушений прав человека и международного гуманитарного права, совершенных в Иловайске в августе 2014 года. Об этом во время презентации тематического доклада мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине заявила глава миссии ООН Фиона Фрейзер, передает корреспондент УНН.
"Прошло четыре года (после событий в Иловайске - ред.), а проведенное расследование до сих пор не отражает в полной мере нарушения прав человека и международного гуманитарного права, совершенных в Иловайске в августе 2014 года, особенно против гражданских. Важно гарантировать, что виновные привлечены к ответственности, жертвы получили возмещения и компенсации, и что такие нарушения не повторятся вновь", - подчеркнула Фрейзер.
Напомним, в ООН заявили, что события в Иловайске в августе 2014 иллюстрируют нарушения прав человека и международного гуманитарного права, которые неоднократно были совершены против гражданских и лишенных боеспособности лиц во время конфликта.