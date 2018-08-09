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ООН: расследование по Иловайску не полностью отражает нарушение прав человека

Киев • УНН

 • 11464 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Проведенное расследование не отражает в полной мере нарушений прав человека и международного гуманитарного права, совершенных в Иловайске в августе 2014 года. Об этом во время презентации тематического доклада мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине заявила глава миссии ООН Фиона Фрейзер, передает корреспондент УНН.

ООН: расследование по Иловайску не полностью отражает нарушение прав человека

"Прошло четыре года (после событий в Иловайске - ред.), а проведенное расследование до сих пор не отражает в полной мере нарушения прав человека и международного гуманитарного права, совершенных в Иловайске в августе 2014 года, особенно против гражданских. Важно гарантировать, что виновные привлечены к ответственности, жертвы получили возмещения и компенсации, и что такие нарушения не повторятся вновь", - подчеркнула Фрейзер.

Напомним, в ООН заявили, что события в Иловайске в августе 2014 иллюстрируют нарушения прав человека и международного гуманитарного права, которые неоднократно были совершены против гражданских и лишенных боеспособности лиц во время конфликта.

Украинские Национальные Новости

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