ООН розпочала перевірку лабораторії в Грузії, яку РФ звинуватила у створенні біозброї
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Експерти ООН розпочали перевірку в дослідницькому центрі громадського здоров’я імені Річарда Лугара в Грузії, який Росія звинуватила в розробці біологічної і хімічної зброї та проведенні дослідів над людьми, інформує УНН з посиланням на регіональне видання “Кавказский узел”.
За даними Національного центру з контролю за захворюваннями Грузії, до лабораторії прибули 23 делегата з 17 країн, які мають перевірити відповідність дослідницького центру Конвенції ООН із заборони біологічної зброї.
Тим часом Міністерство закордонних справ РФ назвало цю перевірку “пропагандистським фарсом” і відмовилося брати в ній участь, хоча грузинська сторона запрошувала експертів з РФ. У вересні 2018 року в Росії заявили, що у вказаній лабораторії працює “управління медичних досліджень сухопутних військ США і Грузії”, яке нібито розробляє хімічну та біологічну зброю, а також проводить досліди над місцевим населенням.
Пентагон назвав дану заяву “продуктом винахідливої та брехливої дезінформаційної кампанії Росії проти Заходу”.
Нагадуємо, на початку вересня російських експертів допустили в біолабораторії, які були відкриті в Вірменії при фінансуванні з США, заявив прем’єр-міністр країни Нікол Пашинян в інтерв’ю російській газеті “Коммерсант”.