ООН начала проверку лаборатории в Грузии, которую РФ обвинила в создании биооружия

По данным Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии, в лабораторию прибыли 23 делегата из 17 стран, которые должны проверить соответствие исследовательского центра Конвенции ООН по запрещению биологического оружия.

Между тем Министерство иностранных дел РФ назвало эту проверку “пропагандистским фарсом” и отказалось принимать в ней участие, хотя грузинская сторона приглашала экспертов из РФ. В сентябре 2018 года в России заявили, что в указанной лаборатории работает “управление медицинских исследований сухопутных войск США и Грузии”, которое якобы разрабатывает химическое и биологическое оружие, а также проводит опыты над местным населением.

Пентагон назвал данное заявление “продуктом изобретательной и лживой дезинформационной кампании России против Запада”.

Напоминаем, в начале сентября российских экспертов допустили в биолаборатории, которые были открыты в Армении при финансировании из США, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью российской газете “Коммерсант”.