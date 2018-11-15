ООН начала проверку лаборатории в Грузии, которую РФ обвинила в создании биооружия
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Эксперты ООН начали проверку в исследовательском центре общественного здоровья имени Ричарда Лугара в Грузии, который Россия обвинила в разработке биологического и химического оружия и проведении опытов над людьми, информирует УНН со ссылкой на региональное издание “Кавказский узел”.
По данным Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии, в лабораторию прибыли 23 делегата из 17 стран, которые должны проверить соответствие исследовательского центра Конвенции ООН по запрещению биологического оружия.
Между тем Министерство иностранных дел РФ назвало эту проверку “пропагандистским фарсом” и отказалось принимать в ней участие, хотя грузинская сторона приглашала экспертов из РФ. В сентябре 2018 года в России заявили, что в указанной лаборатории работает “управление медицинских исследований сухопутных войск США и Грузии”, которое якобы разрабатывает химическое и биологическое оружие, а также проводит опыты над местным населением.
Пентагон назвал данное заявление “продуктом изобретательной и лживой дезинформационной кампании России против Запада”.
Напоминаем, в начале сентября российских экспертов допустили в биолаборатории, которые были открыты в Армении при финансировании из США, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью российской газете “Коммерсант”.