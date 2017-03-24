ООН пригрозила владі КНДР судом за порушення прав людини

Резолюція була ухвалена на 34-й сесії Ради в Женеві.



В документі відзначається, що Рада “глибоко стурбована систематичними, широко розповсюдженими і грубими порушеннями прав людини” в Північній Кореї. У зв’язку з цим звернуто увагу на висновки міжнародної комісії з розслідування цих порушень, яка заявила про наявність “розумних підстав вважати, що злочини проти людяності відбуваються в рамках політики, що проводиться на найвищому державному рівні протягом десятиліть”.

У документі сказано про можливу “передачу ситуації в КНДР на розгляд Міжнародного кримінального суду” і запровадження додаткових санкцій стосовно осіб, які несуть найбільшу відповідальність за порушення прав людини.



Рада продовжила на рік мандат спецдоповідача з питань КНДР. Крім того, вона постановила “зміцнити на дворічний період потенціал Управління Верховного комісара ООН з прав людини, включаючи його місцеву структуру в Сеулі”. Передбачається, зокрема, задіяти експертів “з метою розробки можливих стратегій для використання в рамках будь-якого майбутнього процесу з притягнення винних до відповідальності”.



Нагадаємо, Рада Безпеки ООН 23 березня “рішуче засудила” чергові ракетні випробування, проведені владою Північної Кореї.