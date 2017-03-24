ООН пригрозила власти КНДР судом за нарушение прав человека

Резолюция была принята на 34-й сессии Совета в Женеве.



В документе отмечается, что Совет "глубоко обеспокоен систематическими, широко распространенными и грубыми нарушениями прав человека" в Северной Корее. В связи с этим обращено внимание на выводы международной комиссии по расследованию этих нарушений, которая заявила о наличии "разумных оснований полагать, что преступления против человечности происходят в рамках политики, проводимой на самом высоком государственном уровне в течение десятилетий".

В документе также сказано о возможной "передаче ситуации в КНДР на рассмотрение Международного уголовного суда" и введения дополнительных санкций в отношении лиц, которые несут наибольшую ответственность за нарушения прав человека.



Совет продлил на год мандат спецдокладчика по КНДР. Кроме того, он постановил "укрепить на двухлетний период потенциал Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, включая его местную структуру в Сеуле". Предполагается, в частности, задействовать экспертов "с целью разработки возможных стратегий для использования в рамках любого будущего процесса по привлечению виновных к ответственности".



Напомним, Совет Безопасности ООН 23 марта "решительно осудила" очередные ракетные испытания, проведенные властями Северной Кореи .