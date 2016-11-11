ООН повідомила про загиблих від хімічної зброї "Ісламської держави" у Мосулі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Управління верховного комісара ООН з прав людини повідомило про випадки застосування хімічної зброї бойовиками угруповання "Ісламська держава" у Мосулі. Про це йдеться у заяві верховного комісара ООН з прав людини Зейда Раада аль-Хусейна, передає УНН.
"З'являються подробиці щодо застосування хімічної зброї "Ісламською державою". 23 жовтня загинули чотири людини після вдихання парів від горіння сірки на газовому заводі в Аль-Мішразі і родовища в районі Шура у Мосулі. Завод був підпалений і обстріляний "Ісламською державою". Також повідомляється, що "Ісламська держава" помістила сірка в деяких місцях у Шурі і підпалилп її. 26 жовтня двомісячний хлопчик помер від асфіксії в результаті викидів від горіння сірки", - зазначив З.аль-Хусейн.
Відповідно до оприлюднених даних, дитина померла, коли його родина втікала з Шури у бік Аль-Кайяри.
"Згідно зі звітами, "Ісламська держава" складує у Мосулі велику кількість аміаку і сірки і є повідомлення про те, що ці хімічні речовини розміщуються в тих же місцях, де перебувають цивільні особи", - сказав верховний комісар ООН.
Раніше Росія заявила про докази застосування хімзброї сирійськими бойовиками в районі Алеппо.