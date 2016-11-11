ООН сообщила о погибших от химического оружия "Исламского государства" в Мосуле

"Появляются подробности по применению химического оружия "Исламским государством". 23 октября погибли четыре человека после вдыхания паров от горения серы на газовом заводе в Аль-Мишрази и месторождении в районе Шура в Мосуле. Завод был подожжен и обстрелян "Исламским государством". Также сообщается, что "Исламское государство" поместило серу в некоторых местах в Шуре и подпалило ее. 26 октября двухмесячный мальчик умер от асфиксии в результате выбросов от горения серы", - отметил З.аль-Хусейн.

Согласно обнародованным данным, ребенок умер, когда его семья убегала из Шуры в сторону Аль-Кайяры.

"Согласно отчетам, "Исламское государство" складирует в Мосуле большое количество аммиака и серы и есть сообщения о том, что эти химические вещества размещаются в тех же местах, где находятся гражданские лица", - сказал верховный комиссар ООН.

Ранее Россия заявила о доказательствах применения химоружия сирийскими боевиками в районе Алеппо.