ООН повідомила про гуманітарну кризу в афганському Газні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Жителі афганського міста Газні зіткнулися з нестачею питної води і продовольства з-за чотириденних боїв між збройними силами Афганістану і бойовиками руху "Талібан". Крім того, населення Газні позбавлене доступу до медичної допомоги. Про це повідомляє Управління ООН з координації гуманітарних питань, передає УНН з посиланням на Анадолу.
Лікарні міста переповнені пораненими. Магазини в Газні не працюють, що призвело до зростання цін, говориться в повідомленні.
Виїзди з міста перекриті, і тому населення не може покинути зону бойових дій. Життя мешканців Газні знаходяться в небезпеці, відзначається в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в афганському місті Газні тривають бої між урядовими військами і бойовиками руху "Талібан".
Начальник Генштабу ЗС Афганістану Шаріф Яфталі повідомив, що наступ талібів на місто в цілому вдалося відбити, і бої йдуть в декількох кварталах.
При цьому, за словами заступника голови Ради провінції Газні Амануллахом Камурані, таліби контролюють більшу частину міста і спалили багато громадських будівель.
Нагадаємо, Близько сотні спецназівців ВС Афганістану пропали безвісти в районі Аджрістан провінції Газні на сході країни за минулі два дні.