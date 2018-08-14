ООН сообщила о гуманитарном кризисе в афганском Газни

Больницы города переполнены ранеными. Магазины в Газни не работают, что привело к росту цен, говорится в сообщении.

Выезды из города перекрыты, и поэтому население не может покинуть зону боевых действий. Жизни жителей Газни находятся в опасности, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в афганском городе Газни продолжаются бои между правительственными войсками и боевиками движения "Талибан".

Начальник Генштаба ВС Афганистана Шариф Яфтали сообщил, что наступление талибов на город в целом удалось отразить, и бои идут в нескольких кварталах.

При этом, по словам замглавы Совета провинции Газни Амануллаха Камурани, талибы контролируют большую часть города и сожгли многие общественные здания.



Напомним, Около сотни спецназовцев ВС Афганистана пропали без вести в районе Аджристан провинции Газни на востоке страны за минувшие два дня.