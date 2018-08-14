ООН сообщила о гуманитарном кризисе в афганском Газни
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Жители афганского города Газни столкнулись с нехваткой питьевой воды и продовольствия из-за четырехдневных боев между ВС Афганистана и боевиками движения "Талибан". Кроме того, население Газни лишено доступа к медицинской помощи. Об этом сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, передает УНН со ссылкой на Анадолу.
Больницы города переполнены ранеными. Магазины в Газни не работают, что привело к росту цен, говорится в сообщении.
Выезды из города перекрыты, и поэтому население не может покинуть зону боевых действий. Жизни жителей Газни находятся в опасности, отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в афганском городе Газни продолжаются бои между правительственными войсками и боевиками движения "Талибан".
Начальник Генштаба ВС Афганистана Шариф Яфтали сообщил, что наступление талибов на город в целом удалось отразить, и бои идут в нескольких кварталах.
При этом, по словам замглавы Совета провинции Газни Амануллаха Камурани, талибы контролируют большую часть города и сожгли многие общественные здания.
Напомним, Около сотни спецназовцев ВС Афганистана пропали без вести в районе Аджристан провинции Газни на востоке страны за минувшие два дня.