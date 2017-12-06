ООН посилить діяльність із захисту довкілля в районах вражених збройними конфліктами та тероризмом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Сьогодні, 6 грудня 2017 року у Найробі Асамблея ООН з навколишнього середовища, відома як "Парламент довкілля" ухвалила резолюцію "Пом’якшення наслідків та обмеження забруднення довкілля у районах, вражених збройними конфліктами та тероризмом", ініційовану Іраком, Норвегією та Україною. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.
Резолюція визначає подальші завдання Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) з направлення спеціальних термінових місій та надання допомоги країнам, які страждають від збройних конфліктів або у результаті терористичної діяльності. У документі відзначається важливість здійснення поїздок на місця особисто Виконавчим директором ЮНЕП.
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З точки зору інтересів України важливим також є висловлене у резолюції серйозне занепокоєння забрудненням довкілля, спричиненим збройними конфліктами і терористичними актами, зокрема, атаками на критичні об’єкти цивільної інфраструктури, включаючи фільтрувальні станції, електромережі, житлові будинки тощо.
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Резолюція також закликає продовжувати взаємодію ЮНЕП з Комісією ООН з міжнародного права для підтримки її роботи на напрямі забруднення у результаті терористичної діяльності та збройних конфліктів.
Очікується, що резолюція сприятиме приверненню особливої уваги ООН, держав-членів Організації та експертних кіл до деструктивних дій Росії на Донбасі та посилить роль Програми ООН з навколишнього середовища у зазначеній сфері.