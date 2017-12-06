ООН усилит деятельность по защите окружающей среды в районах пораженных вооруженными конфликтами и терроризмом
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Сегодня, 6 декабря 2017 в Найроби Ассамблея ООН по окружающей среде, известная как "Парламент окружающей среды" приняла резолюцию "Смягчение последствий и ограничения загрязнения окружающей среды в районах, пораженных вооруженными конфликтами и терроризмом", инициированную Ираком, Норвегией и Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Резолюция определяет дальнейшие задачи Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) по направлению специальных срочных миссий и оказания помощи странам, страдающим от вооруженных конфликтов или в результате террористической деятельности. В документе отмечается важность осуществления поездок на места лично Исполнительным директором ЮНЕП.
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С точки зрения интересов Украины важным также является высказанное в резолюции серьезное беспокойство загрязнением окружающей среды, вызванным вооруженными конфликтами и террористическими актами, в частности, атаками на критические объекты гражданской инфраструктуры, включая фильтровальные станции, электросети, жилые дома и тому подобное.
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Резолюция также призывает продолжать взаимодействие ЮНЕП с Комиссией ООН по международному праву для поддержания ее работы на направлении загрязнения в результате террористической деятельности и вооруженных конфликтов.
Ожидается, что резолюция будет способствовать привлечению особого внимания ООН, государств-членов Организации и экспертных кругов к деструктивным действиям России в Донбассе и усилит роль Программы ООН по окружающей среде в указанной сфере.