ООН попередила про можливість голоду в Ємені

Виступаючи на засіданні Ради Безпеки, він підкреслив, що близько 10 мільйонів жителів Ємену відчувають нестачу продуктів харчування, багато з них перебувають на межі голодної смерті. При цьому представник ООН повідомив, що серед нужденних 2,2 млн дітей.

“Гуманітарна ситуація в Ємені погіршується. Спостерігається ескалація збройного конфлікту. У країні тривають щоденні авіаційні бомбардування і збройні сутички. За останній тиждень ми отримали повідомлення про 365 інциденти”, — повідомив С.О’Брайен.



За словами Стівена О’Браєна, в результаті конфлікту в Ємені було вбито 7469 осіб. Ще понад 40 тисяч отримали поранення.

ООН закликає сторони до перемир’я, щоб надати гуманітарну допомогу населенню.