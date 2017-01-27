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ООН предупредила о возможности голода в Йемене

ООН предупредила о возможности голода в Йемене

Киев • УНН

 • 11626 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Военный конфликт в Йемене может спровоцировать самый большой по своим масштабам в современном мире голод. Об этом заявил координатор чрезвычайной помощи ООН Стивен О'Брайен, передает УНН со ссылкой на ВВС .

Выступая на заседании Совета Безопасности, он подчеркнул, что около 10 млн жителей Йемена испытывают нехватку продуктов питания, многие из них находятся на грани голодной смерти. При этом представитель ООН сообщил, что среди нуждающихся 2,2 млн детей.

"Гуманитарная ситуация в Йемене ухудшается. Наблюдается эскалация вооруженного конфликта. В стране продолжаются ежедневные авиационные бомбардировки и вооруженные столкновения. За последнюю неделю мы получили сообщение о 365 инцидентах ", - сообщил С.ОьБрайен.

По словам Стивена О'Брайена, в результате конфликта в Йемене были убиты 7469 человек. Еще более 40000 получили ранения.
ООН призывает стороны к перемирию, чтобы оказать гуманитарную помощь населению.

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