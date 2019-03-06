ООН підозрює Ізраїль у військових злочинах
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. ООН вважає, що у діях служб безпеки Ізраїлю, що призвели минулого року до загибелі сотень і поранення тисяч палестинських протестувальників на щотижневих протестах у Газі, можна знайти ознаки військового злочину. Ізраїль відкинув цю доповідь, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Представник ООН з прав людини Мішель Бачелет висловила жаль, що Ізраїль відкинув доповідь ООН про вбивство протестувальників без жодних спроб розібратися у питанні.
За даними розслідування ООН, дії служб безпеки Ізраїлю під час протестів у Газі можна розцінити як військові злочини та злочини проти людяності. Всього за минулий рік було вбито 189 і поранено 6,1 тис. протестувальників.
"Усі причетні сторони мають бути стриманими під час наближення 30 березня", - сказала Бачелет на засіданні Ради ООН з прав людини, маючи на увазі першу річницю початку протестів у Газі.
Як повідомляв УНН, ізраїльські ВПС завдали кілька ракетних ударів по Сектору Газа пізно ввечері 5 березня після того, як запальні повітряні кулі з прикріпленими до них вибуховими пристроями були випущені на півдні Ізраїлю.
Нагадаємо, на переконання президента Палестини, європейські держави повинні відреагувати на незаконні дії Ізраїлю і оцінити ступінь його прихильності мирному процесу.