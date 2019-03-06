ООН підозрює Ізраїль у військових злочинах

КИЇВ. 6 березня. УНН. ООН вважає, що у діях служб безпеки Ізраїлю, що призвели минулого року до загибелі сотень і поранення тисяч палестинських протестувальників на щотижневих протестах у Газі, можна знайти ознаки військового злочину. Ізраїль відкинув цю доповідь, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.