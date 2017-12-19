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ООН і ще 10 міжнародних організацій надаватимуть підтримку Донбасу наступного року

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Програма розвитку ООН та ще 10 міжнародних організацій продовжать надавати підтримку сходу України в програмах економічного розвитку та соціальної безпеки. Про це сказав директор ПРООН в Україні Янтомас Хімстра на національному форумі соціальної згуртованості та громадської безпеки, передає кореспондент УНН.

“У нас є деякі плани та проекти щодо сходу України... Я хотів би окремо згадати, що окрім програми та проектів по забезпеченню громадської безпеки ми також здійснюємо програми, направлені на економічний розвиток, ми надаємо гранти та мікрогранти малим та середнім бізнесам для того, щоб Донбас міг відродитись економічно”, — підкреслив він.

За словами Я.Хімстри, інший момент полягає в тому, що ПРООН здійснює підтримку Донецької та Луганської областей проходити процес децентралізації.

“Ми здійснюємо цю роботу спільно з 10 іншими міжнародними партнерами, і ми отримали запевнення від них, що вони продовжуватимуть працювати з нам як наступного року, так і в подальші роки”, — зазначив директор ПРООН в Україні.

Як повідомляв УНН, Нідерланди продовжуватимуть підтримувати соціальні програми в Україні.

Українські Національні Новини

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