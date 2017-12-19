ООН и еще 10 международных организаций будут оказывать поддержку Донбассу в следующем году
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Программа развития ООН и еще 10 международных организаций продолжат оказывать поддержку востоку Украины в программах экономического развития и социальной безопасности. Об этом сказал директор ПРООН в Украине Янтомас Химстра на национальном форуме социальной сплоченности и общественной безопасности, передает корреспондент УНН.
"У нас есть некоторые планы и проекты по востоку Украины... Я хотел бы отдельно упомянуть, что кроме программы и проектов по обеспечению общественной безопасности мы также осуществляем программы, направленные на экономическое развитие, мы предоставляем гранты и микрогранты малым и средним бизнесам для того, чтобы Донбасс мог возродиться экономически", - подчеркнул он.
По словам Я.Химстры, другой момент заключается в том, что ПРООН осуществляет поддержку Донецкой и Луганской областей в прохождении процесса децентрализации.
"Мы осуществляем эту работу совместно с 10 другими международными партнерами, и мы получили заверения от них, что они будут продолжать работать с нам как в следующем году, так и в последующие годы", - отметил директор ПРООН в Украине.
Как сообщал УНН, Нидерланды будут продолжать поддерживать социальные программы в Украине.