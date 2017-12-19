ООН и еще 10 международных организаций будут оказывать поддержку Донбассу в следующем году

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 77298 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 91252 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 93837 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110666 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101432 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105043 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112045 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117146 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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ООН и еще 10 международных организаций будут оказывать поддержку Донбассу в следующем году

ООН и еще 10 международных организаций будут оказывать поддержку Донбассу в следующем году

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Программа развития ООН и еще 10 международных организаций продолжат оказывать поддержку востоку Украины в программах экономического развития и социальной безопасности. Об этом сказал директор ПРООН в Украине Янтомас Химстра на национальном форуме социальной сплоченности и общественной безопасности, передает корреспондент УНН.

"У нас есть некоторые планы и проекты по востоку Украины... Я хотел бы отдельно упомянуть, что кроме программы и проектов по обеспечению общественной безопасности мы также осуществляем программы, направленные на экономическое развитие, мы предоставляем гранты и микрогранты малым и средним бизнесам для того, чтобы Донбасс мог возродиться экономически", - подчеркнул он.

По словам Я.Химстры, другой момент заключается в том, что ПРООН осуществляет поддержку Донецкой и Луганской областей в прохождении процесса децентрализации.

"Мы осуществляем эту работу совместно с 10 другими международными партнерами, и мы получили заверения от них, что они будут продолжать работать с нам как в следующем году, так и в последующие годы", - отметил директор ПРООН в Украине.

Как сообщал УНН, Нидерланды будут продолжать поддерживать социальные программы в Украине.

Украинские Национальные Новости

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