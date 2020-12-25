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ООН доставила на окупований Донбас 25 вантажівок гуманітарної допомоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. ООН спільно зі своїми партнерами доставила в непідконтрольні українському уряду райони Донецької і Луганської областей 315 тон гуманітарної допомоги і холодильне обладнання. Про це повідомляє Центр новин ООН, передає УНН.

ООН доставила на окупований Донбас 25 вантажівок гуманітарної допомоги

За словами, прессекретаря ООН Стефана Дюжарріка, у четвер в Луганську область прибули 25 вантажівок. Вони привезли туди будівельні матеріали, медикаменти, засоби індивідуального захисту, санітарії та гігієни, а також питну воду і продукти харчування. У п'ятницю 100 холодильників, необхідних для зберігання вакцин та інших медикаментів, були перевезені з Луганської в Донецьку область для їх подальшого розподілу по медичним закладам.

За даними ООН, в результаті конфлікту на Донбасі загинули більше 3 тисяч мирних жителів, більше 7 тисяч отримали поранення. ООН і її структури надають допомогу жителям України з самого початку конфлікту на Донбасі. За 7 років на ці цілі було виділено вже 1,2 млрд доларів. Щорічно підтримку отримують більше мільйона людей по обидва боки лінії зіткнення.

Нагадаємо, в листопаді в ООН оголосили, що на надання допомоги жителям Донбасу потрібно 168 млн доларів. В рамках представленого ООН Плану гуманітарного реагування на 2021 рік допомогу отримають 1,9 млн українців.

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