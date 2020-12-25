ООН доставила на оккупированный Донбасс 25 грузовиков гуманитарной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. ООН совместно со своими партнерами доставила в неподконтрольные украинскому правительству районы Донецкой и Луганской областей 315 тонн гуманитарной помощи и холодильное оборудование. Об этом сообщает Центр новостей ООН, передает УНН.
По словам, пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика, в четверг в Луганскую область прибыли 25 грузовиков. Они привезли туда строительные материалы, медикаменты, средства индивидуальной защиты, санитарии и гигиены, а также питьевую воду и продукты питания. В пятницу 100 холодильников, необходимых для хранения вакцин и других медикаментов, были перевезены из Луганской в Донецкую область для их дальнейшего распределения по медицинским учреждениям.
По данным ООН, в результате конфликта на Донбассе погибли более 3 тысяч мирных жителей, более 7 тысяч получили ранения. ООН и ее структуры оказывают помощь жителям Украины с самого начала конфликта на Донбассе. За 7 лет на эти цели было выделено уже 1,2 млрд долларов. Ежегодно поддержку получают более миллиона человек по обе стороны линии соприкосновения.
Напомним, в ноябре в ООН объявили, что на оказание помощи жителям Донбасса требуется 168 млн долларов. В рамках представленного ООН Плана гуманитарного реагирования на 2021 год помощь получат 1,9 млн украинцев.