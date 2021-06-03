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ООН: через пандемію більше 100 млн працівників опинилися в злиднях

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Пандемія Covid-19 привела до того, що понад 100 мільйонів працівників опинилися в злиднях. Про це йдеться в доповіді ООН, опублікованій в середу, 2 червня, передає УНН із посиланням на AFP. Наслідки цих злиднів пояснються тим, що робочі години різко скоротилися, а доступ до якісної роботи зник.

ООН: через пандемію більше 100 млн працівників опинилися в злиднях

Пандемія та робочі місця

Криза на ринку праці, викликана пандемією, далека від завершення, попереджає в своїй доповіді Міжнародна організація праці (МОП) ООН.

Очікується, що рівень зайнятості повернеться на допандемічний рівень не раніше 2023 року, говориться в доповіді.

У щорічній доповіді МОП “Всесвітня зайнятість і соціальні перспективи” говориться, що в кінці цього року на планеті буде не вистачати 75 мільйонів робочих місць в порівнянні з тим, якби пандемії не було.

А до кінця наступного року на планеті буде на 23 мільйони робочих місць менше, ніж могло б бути.

Covid-19 “був не тільки кризою охорони здоров’я, а й кризою зайнятості і людських ресурсів”, — заявив журналістам глава МОП Гай Райдер.

“Без цілеспрямованих зусиль щодо прискорення створення гідних робочих місць, підтримки найбільш вразливих членів суспільства і відновлення найбільш постраждалих секторів економіки, затяжні наслідки пандемії можуть залишитися з нами на довгі роки у вигляді втраченого людського та економічного потенціалу, зростання бідності та нерівності”.

Скорочення робочого часу

У доповіді говориться, що в 2022 році очікується, що глобальна безробіття складе 205 млн чоловік — набагато більше, ніж 187 мільйонів в 2019 році.

Але ситуація гірша, ніж показують офіційні дані по безробіттю, відзначає видання. Багато людей зберегли свої робочі місця, але їх робочий час різко скоротилося.

У 2020 році в порівнянні з четвертим кварталом 2019 року в світі було втрачено 8,8% робочого часу — це еквівалентно 255 мільйонам робочих місць з повною зайнятістю.

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Хоча ситуація покращилася, глобальне робочий час ще далеко не відновився, і до кінця цього року в світі все ще буде не вистачати 100 мільйонів робочих місць з повною зайнятістю, йдеться в доповіді.

Очікується, що глобальна зайнятість відновиться швидше в другій половині 2021 року — за умови, якщо загальна ситуація з пандемією не погіршиться.

Але це відновлення буде вкрай нерівномірним, попереджає МОП, через нерівний доступ до вакцин Covid-19. На сьогоднішній день більше 75% всіх вакцин надійшло всього в 10 країн.

Нагадаємо

У травні в ЮНІСЕФ попередили, що рівень бідності в Україні на фоні пандемії може зрости до 50%.

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