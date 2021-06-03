ООН: из-за пандемии больше 100 млн работников оказались в нищете
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Пандемия Covid-19 привела к тому, что более 100 млн работников оказались в нищете. Об этом говорится в докладе ООН, опубликованном в среду, 2 июня, передает УНН со ссылкой на AFP. Последствия этих нищеты пояснються тем, что рабочие часы резко сократились, а доступ к качественной работе исчез.
Пандемия и рабочие места
Кризис на рынке труда, вызванный пандемией, далек от завершения, предупреждает в своем докладе Международная организация труда (МОТ) ООН.
Ожидается, что уровень занятости вернется на допандемичний уровень не ранее 2023, говорится в докладе.
В ежегодном докладе МОТ “Всемирная занятость и социальные перспективы” говорится, что в конце этого года на планете будет не хватать 75000000 рабочих мест по сравнению с тем, если бы пандемии не было.
А к концу следующего года на планете будет на 23 миллиона рабочих мест меньше, чем могло бы быть.
Covid-19 “был не только кризисом здравоохранения, но и кризисом занятости и человеческих ресурсов”, — заявил журналистам глава МОТ Гай Райдер.
“Без целенаправленных усилий по ускорению создания достойных рабочих мест, поддержки наиболее уязвимых членов общества и восстановления наиболее пострадавших секторов экономики, затяжные последствия пандемии могут остаться с нами на долгие годы в виде утраченного человеческого и экономического потенциала, рост бедности и неравенства”.
Сокращение рабочего времени
В докладе говорится, что в 2022 году ожидается, что глобальная безработица составит 205 млн человек — намного больше, чем 187 000 000 в 2019 году.
Но ситуация хуже, чем показывают официальные данные по безработице, отмечает издание. Многие люди сохранили свои рабочие места, но их рабочее время резко сократилось.
В 2020 году по сравнению с четвертым кварталом 2019 году в мире было потеряно 8,8% рабочего времени — это эквивалентно 255 миллионам рабочих мест с полной занятостью.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ООН рекомендовали увеличить соцрасходы в мире более чем на 500 млрд долларов в год
Хотя ситуация улучшилась, глобальное рабочее время еще далеко не восстановился, и к концу этого года в мире все еще будет не хватать 100 млн рабочих мест с полной занятостью, говорится в докладе.
Ожидается, что глобальная занятость восстановится быстрее во второй половине 2021 — при условии, если общая ситуация с пандемией не ухудшится.
Но это восстановление будет крайне неравномерным, предупреждает МОТ, через неравный доступ к вакцинам Covid-19. На сегодняшний день более 75% всех вакцин поступило всего в 10 стран.
Напомним
В мае в ЮНИСЕФ предупредили, что уровень бедности в Украине на фоне пандемии может вырасти до 50%.