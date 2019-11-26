В ООН рекомендували збільшити соцвитрати у світі більш ніж на 500 млрд доларів на рік
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Витрати на потреби дітей, матерів, людей з інвалідністю і пенсіонерів необхідно збільшити в світі на понад 500 млрд доларів на рік. Це необхідно для забезпечення загального охоплення базового соціального захисту. Про це йдеться в опублікованій в понеділок увечері в Женеві доповіді Міжнародної організації праці (МОП), передає УНН.
“Витрати на покриття потреб повинні різко зрости, щоб досягти загального охоплення основним набором заходів соціального захисту”, — відзначають автори доповіді. За їх словами, для цього “необхідно інвестувати щорічно понад 500 млрд доларів на рік”. Йдеться про дитячі посібниках, допомоги матерям з новонародженими дітьми, виплати по інвалідності та пенсії за віком.
Вивчивши ситуацію в 134 країнах, експерти МОП прийшли до висновку, що зараз в світі лише 8,5% дітей охоплені соціальним захистом. У країнах з низькими доходами на душу населення пенсії отримують лише 15,3% людей старшого віку, а в державах із середніми та високими доходами цей показник становить 35% і 90% відповідно.
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“Ми впевнені, що загальний соціальний захист може стати метою, яку можна досягти за допомогою масованих інвестицій, включаючи надання міжнародної допомоги на цілі розвитку державам з низькими доходами”, — заявила в зв’язку з публікацією доповіді заступник директора департаменту соціального захисту МОП Валері Шмітт.
У МОП підрахували, що для повного охоплення дітей, жінок, людей з інвалідністю та літніх людей заходами підтримки потрібно збільшити на 5,6% ВВП в рік (27 млрд доларів) витрати на ці цілі в країнах з низькими доходами, на 1,9% (136 млрд доларів) — в країнах з середніми доходами і на 1,4% (365 млрд доларів) — у державах з високими доходами.
Автори доповіді вважають, що кошти можна знайти, зокрема, шляхом підвищення доходів від податків, розширення міжнародної допомоги і припинення незаконних фінансових потоків.
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