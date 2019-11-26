В ООН рекомендували збільшити соцвитрати у світі більш ніж на 500 млрд доларів на рік

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Витрати на потреби дітей, матерів, людей з інвалідністю і пенсіонерів необхідно збільшити в світі на понад 500 млрд доларів на рік. Це необхідно для забезпечення загального охоплення базового соціального захисту. Про це йдеться в опублікованій в понеділок увечері в Женеві доповіді Міжнародної організації праці (МОП), передає УНН.