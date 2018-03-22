ONUKA і MOZAЇKA: у столичному метро презентували фотопроект
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У столичному метрополітені презентували арт-проект спільно з культурним фондом ІЗОЛЯЦІЯ та співачкою ONUKA, який складається із 10 світлин виконавиці, передає УНН.
“Мозаїки для київської підземки — явище звичне. Вони розкидані по станціях, але розглянути їх в звичній міській метушні не так вже й просто. 22 березня всіх їх об’єднав новий лонгплей ONUKA — MOZAЇKA. 10 нових композицій гурту, який за минулий рік в Європі став свого роду візитною карткою України, знайшли своє логічне продовження в міському метро”, — йдеться у повідомленні.
У прес-службі додали, що проект складається з 10 фотографій ONUKA, знятих в київському метрополітені. На фото — Ната Жижченко й саме ті мозаїки. Поруч з кожним знімком — інформація про мозаїку і музику ONUKA, між якими автори експозиції проводять незриму паралель.
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Не тільки побачити, а й почути MOZAЇKA, зможуть всі, хто скористається метро на станції “Золоті ворота” 22 березня.
Фотовиставка ж триватиме до 5 квітня 2018 року.
Проект створено за підтримки культурного фонду ІЗОЛЯЦІЯ, що відомий своєю ініціативою SOVIET MOSAICS IN UKRAINE, а також займається дослідженням, захистом й популяризацією мозаїк радянського періоду в Україні.