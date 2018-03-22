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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 2980 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 11021 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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ONUKA и MOZAЇKA: в столичном метро презентовали фотопроект

ONUKA и MOZAЇKA: в столичном метро презентовали фотопроект

Киев  •  УНН

 • 30897 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В столичном метрополитене презентовали арт-проект совместно с культурным фондом ИЗОЛЯЦИЯ и певицей ONUKA, состоящий из 10 фотографий исполнительницы, передает УНН.

"Мозаика для киевской подземки - явление привычное. Они разбросаны по станциям, но рассмотреть их в привычной городской суете не так уж и просто. 22 марта всех их объединил новый лонгплей ONUKA - MOZAЇKA. 10 новых композиций группы, которые за прошлый год в Европе стали своего рода визитной карточкой Украины, нашли свое логическое продолжение в городском метро", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что проект состоит из 10 фотографий ONUKA, снятых в киевском метрополитене. На фото - Ната Жижченко и именно те мозаики. Рядом с каждым снимком - информация о мозаике и музыке ONUKA, между которыми авторы экспозиции проводят незримую параллель.

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Не только увидеть, но и услышать MOZAЇKA, смогут все, кто воспользуется метро на станции "Золотые ворота" 22 марта.
Фотовыставка же продлится до 5 апреля 2018 года.

Проект создан при поддержке культурного фонда ИЗОЛЯЦИЯ, что известен своей инициативой SOVIET MOSAICS IN UKRAINE, а также занимается исследованием, защитой и популяризацией мозаик советского периода в Украине.

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