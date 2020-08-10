Оновлено перелік категорій громадян України, які можуть не проходити обсервацію у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Пасажирів повітряних суден, які здійснюють міжнародний переліт до Польщі з аеропорту, розташованого на території України, звільнено від обов'язку перебування на карантині, передає УНН із посиланням на посольство України у Польщі.
Від обов’язку перебування на карантині після в’їзду на територію Польщі звільнено:
▪️ водіїв та членів екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, чия професійна діяльність пов’язана зі сферою міжнародних пасажирських, вантажних, чи комбінованих перевезень та які в’їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов’язків;
▪️ інспекторів морської адміністрації;
▪️ осіб, які виконують на території Республіки Польща роботу, пов’язану з реалізацією стратегічних інвестиційних проектів у сфері енергетики (нафтогазовий, електроенергетичний сектори);
▪️ пасажирів повітряних суден, які здійснюють міжнародний переліт з аеропорту, розташованого на території держави, що не підпадає під заборону повітряного руху. Відповідно до §1 п.2.1.б постанови Ради Міністрів від 28, 20 липня, п. 1311 про заборону повітряного руху, Україна належить до переліку країн, повітряне сполучення з якою дозволене;
▪️ пасажирів суден, які курсують, не запливаючи у порти третіх країн, між портами держав-членів Європейського Союзу, Європейської угоди про вільну торгівлю (EFTA) - сторони угоди про Європейський економічний простір;
▪️ осіб, які здобувають освіту у Польщі (учні, студенти, слухачі, здобувачі післядипломної освіти, докторанти) а також, науковців, котрі проводять дослідження на території Польщі;
▪️ працівників дипломатичних та консульських установ, представників міжнародних організацій та членів їхніх сімей, а також інших осіб, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорту;
▪️ осіб, які виконують роботи на сільськогосподарських підприємствах, розташованих у прикордонних територіях обох країн;
▪️ членів родин (подружжя, діти) громадян Європейського Союзу, Європейської угоди про вільну торгівлю (EFTA) - сторони угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедераціі;
▪️ осіб, які мають дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена Європейського Союзу, Європейської угоди про вільну торгівлю (EFTA) - сторони угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедераціі, а також членів їх родин (подружжя, діти), які в’їжджають до Польщі з метою транзиту її територією;
Нагадаємо, раніше уряд Польщі дозволив в'їзд до країни учням та студентам.