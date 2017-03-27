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Оновлений Верховний суд не запрацює до кінця березня - Я.Романюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня.УНН. Оновлений Верховний суд України не встигне запрацювати до кінця березня, як це передбачено законодавством. Про це на брифінгу заявив голова ВСУ Ярослав Романюк, передає кореспондент УНН.

"До кінця березня повинен був розпочатий свою роботу новий ВСУ, як уже всім очевидно цього не трапиться",- сказав Я.Романюк, нагадавши, що за законодавством оновлений ВСУ має запрацювати до кінця березня 2017 року.

Він зазначив, що оновлений ВСУ може запрацювати лише після внесення відповідних змін до законодавства парламентом. Я.Романюк зазначив, що Президент вніс відповідні пропозицію у ВРУ.

При цьому строки оновлення складу ВСУ має надавати за його словами Вища кваліфікаційна комісія.

Як повідомляв УНН, ВСУ повернув на повторний розгляд справу щодо відшкодування ПДВ вертолітному майданчику Януковича.

Українські Національні Новини

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