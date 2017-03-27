Обновленный Верховный суд не заработает до конца марта - Я.Романюк

"До конца марта должен был начат свою работу новый ВСУ, как уже всем очевидно этого не случится", - сказал Я.Романюк, напомнив, что по законодательству обновленный ВСУ должен заработать до конца марта 2017 года.

Он отметил, что обновленный ВСУ может заработать только после внесения соответствующих изменений в законодательство парламентом. Я.Романюк отметил, что Президент внес соответствующие предложение в ВРУ.

При этом сроки обновления состава ВСУ должен предоставлять по его словам Высшая квалификационная комиссия.

Как сообщал УНН, ВСУ вернул на повторное рассмотрение дело о возмещении НДС вертолетной площадке Януковича.