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Обновленный Верховный суд не заработает до конца марта - Я.Романюк

Обновленный Верховный суд не заработает до конца марта - Я.Романюк

Киев • УНН

 • 9577 просмотра

КИЕВ. 27 березня.УНН. Обновленный Верховный суд Украины не успеет заработать до конца марта, как это предусмотрено законодательством. Об этом на брифинге заявил председатель ВСУ Ярослав Романюк, передает корреспондент.

"До конца марта должен был начат свою работу новый ВСУ, как уже всем очевидно этого не случится", - сказал Я.Романюк, напомнив, что по законодательству обновленный ВСУ должен заработать до конца марта 2017 года.

Он отметил, что обновленный ВСУ может заработать только после внесения соответствующих изменений в законодательство парламентом. Я.Романюк отметил, что Президент внес соответствующие предложение в ВРУ.

При этом сроки обновления состава ВСУ должен предоставлять по его словам Высшая квалификационная комиссия.

Как сообщал УНН, ВСУ вернул на повторное рассмотрение дело о возмещении НДС вертолетной площадке Януковича.

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