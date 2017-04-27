Оновлена інструкція щодо боротьби з АЧС не гарантує збереження всього здорового поголів’я свиней - С.Тригубенко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Оновлена інструкція з профілактики і боротьби з африканською чумою свиней є досить позитивним зрушенням, однак її норми досі не відповідають практикам цивілізованих країн, і мають бути доопрацьовані. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Сергій Тригубенко, передає УНН.
“Днями запрацювала оновлена інструкція з профілактики і боротьби з африканською чумою свиней. Близько року її писали з експертами і ринком, а потім ще півроку затверджували та погоджували... Поки документ ходив колами бюрократичної машини, весь цей час здорове поголів’я свиней, вилучене із зони спалаху хвороби, безжально знищували, лишаючи фермерів "біля розбитого корита“.
Компенсації за АЧС, які нараховують з місцевих бюджетів, минулого року виплачувалися переважно домашнім господарствам. Великі ж підприємства відшкодувань практично не отримували. І, навіть, за таких умов є низка областей, де селяни ще й досі чекають на свої компенсації за знищених здорових свиней”, — написав С.Тригубенко.
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Нардеп зазначив, що нова інструкція боротьби з АЧС дозволяє не знищувати здорове поголів’я вилучене із зони спостереження АЧС, і також дозволяє переробляти його на м’ясо. Це є дуже значущими змінами, вважає С. Тригубенко, однак норми щодо збереження здорових свиней із зони захисту, на його думку, треба ще удосконалювати.
“На разі ми говоримо про зону захисту — від 3 до 10 км та зону спостереження — до 10 км (раніше було до 20 та 150 км відповідно). Таким чином, свині із зони захисту (3 км), навіть, у разі, якщо вони здорові — все одно поки що підлягають знищенню.
Однак, цю норму можна та потрібно корегувати, зокрема, дозволити підприємствам з високим рівнем біобезпеки не знищувати своє здорове поголів’я. Вважаю, що тваринники мають домагатися такого права, бо саме за такими стандартами живе весь цивілізований світ”, — наголосив він.
Нагадаємо, в асоціації “Свинарі України” заявили про необхідність подальших удосконалень інструкції по боротьбі з АЧС.