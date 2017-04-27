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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обновленная инструкция по борьбе с АЧС не гарантирует сохранение всего здорового поголовья свиней - С.Тригубенко

Киев • УНН

 • 12356 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Обновленная инструкция по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней является весьма позитивным сдвигом, однако ее нормы до сих пор не соответствуют практикам цивилизованных стран, и должны быть доработаны. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Сергей Тригубенко, передает УНН.

Обновленная инструкция по борьбе с АЧС не гарантирует сохранение всего здорового поголовья свиней - С.Тригубенко

"На днях заработала обновленная инструкция по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней. Около года ее писали с экспертами и рынком, а потом еще полгода утверждали и согласовывали... Пока документ ходил кругами бюрократической машины, все это время здоровое поголовье свиней, изъятое из зоны вспышки болезни, безжалостно уничтожали, оставляя фермеров "у разбитого корыта".

Компенсации за АЧС, которые насчитывают из местных бюджетов, в прошлом году выплачивались преимущественно домашним хозяйствам. Крупные же предприятия возмещений практически не получали. И даже при таких условиях есть ряд областей, где крестьяне до сих пор ждут свои компенсации за уничтоженных здоровых свиней", - написал С.Тригубенко.

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Нардеп отметил, что новая инструкция борьбы с АЧС позволяет не уничтожать здоровое поголовье, которое было изъято из зоны наблюдения АЧС, и также позволяет перерабатывать его на мясо. Это очень значимые изменения, считает С.Тригубенко, однако нормы по сохранению здоровых свиней из зоны защиты, по его мнению, надо еще совершенствовать.

"На данный момент мы говорим о зоне защиты - от 3 до 10 км и зоне наблюдения - до 10 км (раньше было до 20 и 150 км соответственно). Таким образом, свиньи из зоны защиты (3 км), даже в случае, если они здоровы - все равно пока подлежат уничтожению.

Однако, эту норму можно и нужно корректировать, в частности, разрешить предприятиям с высоким уровнем биобезопасности не уничтожать свое здоровое поголовье. Считаю, что животноводы должны добиваться такого права, поскольку именно по таким стандартам живет весь цивилизованный мир", - подчеркнул он.

Напомним, в ассоциации "Свинари Украины" заявили о необходимости дальнейших усовершенствований инструкции по борьбе с АЧС.

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