Онколог розвінчав три головні міфи про ракові захворювання

За словами В.Машталера, існує три головні міфи про ракові захворювання.

Перший та головний міф: переконаність в тому, що рак невиліковний.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рання діагностика раку може врятувати мільйони життів

За словами онколога, люди до останнього не йдуть у лікарню, відмовляються від лікування, сприймаючи рак як вірну смерть.

“Це громадська думка, яку ми, на жаль, ще не змогли здолати. Через свою зневіру в лікарів, люди не йдуть до лікарень, звертаються до шахраїв, які обіцяють золоті гори, або просто чекають кінця. Рак можна й потрібно лікувати”, — наголосив він.

Другий міф полягає у думці про те, що рак можна вилікувати лише за кордоном.

Проте, за словами онколога, останнім часом медицина України здійснила значний прорив. З’явилися нові методи лікування, сучасні технології, ліки, обладнання.

Наразі існує 4 методи лікування ракових пухлин. Це хірургічне втручання, променева, хімічна та гормональна терапії.

“На Дніпропетровщині є все для того, щоб вилікувати рак. Я спілкуюся з іншими регіонами, і знаю, що в нашому ситуація найкраща. У нас працює вже 2 лінійні прискорювачі для променевої терапії, є сучасні апарати для високоточного хірургічного втручання, є професійні лікарі та підтримка обласної влади”, — наголосив головний онколог Дніпропетровщини Віталій Машталер.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вражаючі історії одужання онкохворих пацієнтів: рак — не вирок!

В.Машталер також розповів, що третій міф полягає у поширенні інформації про низький відсоток здолання хвороби.

“Якщо зараз взяти всю статистику онкозахворювань, то дійсно показник виживання буде досить низький. Все через те, що 50% ракових пухлин виявляють на останніх стадіях, коли пухлина вже має системний характер. На першій та другій стадіях повне подолання хвороби можливе в 70-80%, а інколи й у 100% випадків. Наприклад, рак щитовидної залози на 1 стадії виліковується в 100% випадків, шлунку — 90%. Тому чим раніше пацієнт звернеться до лікаря та почне лікування, тим більша вірогідність повного одужання”, — наголосив він.

При цьому, за словами фахівців, для ефективної боротьби із онкозахворюваннями в Україні необхідно створити єдиний медичний простір профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань.

Нагадаємо, безліч сучасних лікувальних закладів в Україні сьогодні готові запропонувати і жінкам і чоловікам програми обстеження всього тіла — онкоскринінги.

Також нагадаємо, за словами онколога МЦ “Клініка Спіженко” Антона Шкіряка, скринінг є своєрідним моніторингом стану організму.

“Інакше кажучи — це певне бачення здоров’я людини. Первинна профілактика будь-яких пухлин, або будь-якого захворювання, передбачає певний обсяг обстежень, аналізів, які дозволять сформувати технічну карту здоров’я людини. На основі цієї технічної карти, якщо немає відхилень і пацієнт не потребує лікування — він отримує рекомендації, згідно яких продовжуєте щасливо та активно жити.

У разі якщо під час скринінгу, обстеження, здачі аналізів крові у пацієнта виявляють ті чи інші відхилення, або ті чи інші хвороби — це дозволяє лікарю передбачити певні проблеми, які можуть виникнути у пацієнта через рік, два, п’ять, десять і навіть двадцять років.

Тобто ви можете пролікувати ту чи іншу хворобу і убезпечити себе від виникнення більш грізного онкологічного захворювання завчасно”, — розповів він.