Онколог развенчал три главных мифа о раковых заболеваниях

По словам В.Машталера, существуют три главных мифа о раковых заболеваниях.

Первый и главный миф: убежденность в том, что рак неизлечим.

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По словам онколога, люди до последнего не идут в больницу, отказываются от лечения, воспринимая рак как верную смерть.

"Это общественная мысль, которую мы, к сожалению, еще не смогли преодолеть. Из-за своего неверия в врачей, люди не идут в больницы, обращаются к мошенникам, которые обещают золотые горы, или просто ждут конца. Рак можно и нужно лечить", - подчеркнул он.

Второй миф заключается во мнении о том, что рак можно вылечить только за границей.

Однако, по словам онколога, в последнее время медицина Украины сделала существенный прорыв. Появились новые методы лечения, современные технологии, лекарства, оборудование.

Сейчас есть 4 метода лечения раковых опухолей. Это хирургическое вмешательство, лучевая, химическая и гормональная терапии.

"В Днепропетровской области есть все для того, чтобы вылечить рак. Я общаюсь с другими регионами, и знаю, что в нашем ситуация лучшая. У нас работают уже два линейных ускорителя для лучевой терапии, есть современные аппараты для высокоточного хирургического вмешательства, есть профессиональные врачи и поддержка областной власти", - подчеркнул главный онколог Днепропетровской области Виталий Машталер.

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В.Машталер также рассказал, что третий миф заключается в распространении информации о низком проценте преодоления болезни.

"Если сейчас взять всю статистику онкозаболеваний, то действительно показатель выживания будет достаточно низкий. Все потому, что 50% раковых опухолей обнаруживают на последних стадиях, когда опухоль уже имеет системный характер. На первой и второй стадиях полное преодоление болезни возможно в 70-80%, а иногда и в 100% случаев. Например, рак щитовидной железы на 1 стадии излечивается в 100% случаев, желудка - 90%. Поэтому чем раньше пациент обратится к врачу и начнет лечение, тем выше вероятность полного выздоровления", - подчеркнул он.

При этом, по словам специалистов, для эффективной борьбы с онкозаболеваниями в Украине необходимо создать единое медицинское пространство профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний.

Напомним, множество современных лечебных учреждений в Украине сегодня готовы предложить и женщинам и мужчинам программы обследования всего тела - онкоскрининги.

Также напомним, по словам онколога МЦ "Клиника Спиженко" Антона Шкиряка, скрининг является своеобразным мониторингом состояния организма.

"Иначе говоря - это определенное видение здоровья человека. Первичная профилактика любых опухолей, или любого заболевания, предполагает определенный объем обследований, анализов, которые позволят сформировать техническую карту здоровья человека. На основе этой технической карты, если нет отклонений и пациент не нуждается в лечении - он получает рекомендации, согласно которым продолжает счастливо и активно жить.

В случае если во время скрининга, обследования, сдачи анализов крови у пациента обнаруживают те или иные отклонения, или те или иные болезни - это позволяет врачу предусмотреть определенные проблемы, которые могут возникнуть у пациента через год, два, пять, десять и даже двадцать лет.

То есть вы можете пролечить ту или иную болезнь и обезопасить себя от возникновения более грозного онкологического заболевания заблаговременно", - рассказал он.