Онкохворий житель Харківщини покінчив з життям
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. На Харківщині чоловік покінчив життя самогубством, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.
Інформація про подію надійшла до Красноградського відділу поліції 14 березня о 18:05 від мешканки селища Кобзівка.
Жінка повідомила, що вдома вона виявила тіло свого 64-річного співмешканця, який покінчив життя самогубством, вистріливши постріл собі в голову зі своєї мисливської рушниці.
Встановлено, що чоловік раніше неодноразово висловлював наміри покінчити з життям, при житті хворів онкологічними захворюваннями.
Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 з приміткою "самогубство" Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, мертвого чоловіка зі зброєю в руці знайшли біля будинку у Києві.