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Онкохворий житель Харківщини покінчив з життям

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. На Харківщині чоловік покінчив життя самогубством, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Інформація про подію надійшла до Красноградського відділу поліції 14 березня о 18:05 від мешканки селища Кобзівка.

Жінка повідомила, що вдома вона виявила тіло свого 64-річного співмешканця, який покінчив життя самогубством, вистріливши постріл собі в голову зі своєї мисливської рушниці.

Встановлено, що чоловік раніше неодноразово висловлював наміри покінчити з життям, при житті хворів онкологічними захворюваннями.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 з приміткою "самогубство" Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, мертвого чоловіка зі зброєю в руці знайшли біля будинку у Києві.

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