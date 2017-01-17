Онкохворі діти можуть лишитися без життєво необхідних ліків вже у квітні цього року – О.Рижук

"Державні закупівлі із дитячої онкології за 2016 рік досі не розпочалися взагалі. Не об'явлено жодного тендеру, хоча номенклатура цих закупівель і техніко-економічне обгрунтування були розроблені і затверджені ще у вересні. Якщо навіть ці закупівлі відбудуться найближчим часом – ми зможемо отримати ці медикаменти 2016 року, не раніше кінця 2017 року. І це при тому що медикаменти були закуплені за 2015 рік і які ми отримали у 2016 році – вони мають значно менший строк придатності ніж той який був прописаний в ТЕО. Строк придатності самий великий цих медикаментів закінчується у липні місяці 2017 року. Тобто, наші пацієнти ризикують залишитися взагалі без дороговартісних документів протягом щонайменше півроку, а по деяких медикаментах – вже із квітня місяця", - сказав він.

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Також, за словами О.Рижука, на сьогодні МОЗ ніяким чином не взаємодіє на професійному рівні із відділенням трансплантації кісткового мозку Центру дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

"Тобто, у нас ситуація абсолютно ідентична тій яка склалася в кардіохірургії. Хоча у нас немає ніякої особистою професійної взаємодії з Уляною Супрун. На початку своєї каденції з її боку були певні тенденції зустрітися із нами, переговорити як можна було б перестати відправляти дітей на трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора за кордон, але на жаль в якийсь момент все зупинили лось. Так, начебто ця проблема перестала бути актуальною...", - зазначив він.

Нагадаємо, за словами відомого кардіохірурга Б.Тодурова, заяви МОЗ про реформи не мають нічого спільного із медициною на місцях.