Онкохворі діти можуть лишитися без життєво необхідних ліків вже у квітні цього року – О.Рижук
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Державні закупівлі із дитячої онкології за 2016 рік досі не розпочалися. Українські пацієнти ризикують залишитися без дороговартісних життєво необхідних ліків вже із липня 2017 року, а по деяким медикаментам — вже із квітня місяця цього року. Про це під час прес-конференції журналістам заявив завідуючий відділенням трансплантації кісткового мозку Центру дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” Олег Рижук, передає кореспондент УНН.
"Державні закупівлі із дитячої онкології за 2016 рік досі не розпочалися взагалі. Не об'явлено жодного тендеру, хоча номенклатура цих закупівель і техніко-економічне обгрунтування були розроблені і затверджені ще у вересні. Якщо навіть ці закупівлі відбудуться найближчим часом – ми зможемо отримати ці медикаменти 2016 року, не раніше кінця 2017 року. І це при тому що медикаменти були закуплені за 2015 рік і які ми отримали у 2016 році – вони мають значно менший строк придатності ніж той який був прописаний в ТЕО. Строк придатності самий великий цих медикаментів закінчується у липні місяці 2017 року. Тобто, наші пацієнти ризикують залишитися взагалі без дороговартісних документів протягом щонайменше півроку, а по деяких медикаментах – вже із квітня місяця", - сказав він.
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Також, за словами О.Рижука, на сьогодні МОЗ ніяким чином не взаємодіє на професійному рівні із відділенням трансплантації кісткового мозку Центру дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".
"Тобто, у нас ситуація абсолютно ідентична тій яка склалася в кардіохірургії. Хоча у нас немає ніякої особистою професійної взаємодії з Уляною Супрун. На початку своєї каденції з її боку були певні тенденції зустрітися із нами, переговорити як можна було б перестати відправляти дітей на трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора за кордон, але на жаль в якийсь момент все зупинили лось. Так, начебто ця проблема перестала бути актуальною...", - зазначив він.
Нагадаємо, за словами відомого кардіохірурга Б.Тодурова, заяви МОЗ про реформи не мають нічого спільного із медициною на місцях.