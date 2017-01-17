Онкобольные дети могут остаться без жизненно необходимых лекарств уже в апреле этого года - О.Рыжук

"Государственные закупки с детской онкологии за 2016 год еще не начались вообще. Не объявлено ни одного тендера, хотя номенклатура этих закупок и технико-экономическое обоснование были разработаны и утверждены еще в сентябре. Если даже эти закупки состоятся в ближайшее время - мы сможем получить эти медикаменты 2016 года, не ранее конца 2017 года. и это при том, что медикаменты были закуплены за 2015 год и которые мы получили в 2016 году - они имеют значительно меньший срок годности чем тот который был прописан в ТЭО. срок годности самый большой этих медикаментов заканчивается в июле месяце 2017 года. То есть, наши пациенты рискуют остаться вообще без дорогостоящих документов в течение не менее полугода, а по некоторым медикаментам - уже с апреля месяца", - сказал он.

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Также, по словам О.Рыжука, на сегодня МЗ никак не взаимодействует на профессиональном уровне с отделением трансплантации костного мозга Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

"То есть, у нас ситуация абсолютно идентична той, которая сложилась в кардиохирургии. Хотя у нас нет никакой личной профессионального взаимодействия с Ульяной Супрун. В начале своей каденции с ее стороны были определенные тенденции встретиться с нами, поговорить как можно было бы перестать отправлять детей на трансплантацию костного мозга от неродственного донора за границу, но к сожалению в какой-то момент все остановилось. Так, вроде эта проблема перестала быть актуальной...", - отметил он.

Напомним, по словам известного кардиохирурга Б.Тодурова, заявления Минздрава о реформах не имеют ничего общего с медициной на местах.