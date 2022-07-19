"Она ужасна, позор россии!": окупант пожалівся батьку на "могучу" артилерію рф
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. У Головному управлінні розвідки перехопили розмову окупанта з батьком. Рашист жаліється на вправну роботу ЗСУ та "могучу" артилерію рф, яку називає "ганьбою", передає УНН.
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За даним ГУР, рашист у телефонній розмові з батьком розповідає як по їхнім позиціям працює ЗСУ: "Все подряд по нас крыли. Да, там мясо, страшно".
Також розказує про їхню "могучу" артилерію.
"А чё артиллерия вам не помогала что ли?! У нас она ужасна, пап! ПОЗОР РОССИИ!"
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Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило розмову, в якій бабуся російського окупанта повідомила, що йому підсунули фіктивний контракт 2007 року.