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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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"Она ужасна, позор россии!": окупант пожалівся батьку на "могучу" артилерію рф

"Она ужасна, позор россии!": окупант пожалівся батьку на "могучу" артилерію рф

Київ • УНН

 • 125435 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. У Головному управлінні розвідки перехопили розмову окупанта з батьком. Рашист жаліється на вправну роботу ЗСУ та "могучу" артилерію рф, яку називає "ганьбою", передає УНН.

Деталі

За даним  ГУР, рашист у телефонній розмові з батьком розповідає як по їхнім позиціям працює ЗСУ: "Все подряд по нас крыли. Да, там мясо, страшно".

Також розказує про їхню "могучу" артилерію.

"А чё артиллерия вам не помогала что ли?! У нас она ужасна, пап! ПОЗОР РОССИИ!"

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У рф військові вистрибували з КАМАЗів, коли їх везли в Україну: розвідка перехопила ще одну розмову окупанта

Раніше

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило розмову, в якій бабуся російського окупанта повідомила, що йому підсунули фіктивний контракт 2007 року.

Українські Національні Новини

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