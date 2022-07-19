"Она ужасна, позор россии!": окупант пожалівся батьку на "могучу" артилерію рф

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За даним ГУР, рашист у телефонній розмові з батьком розповідає як по їхнім позиціям працює ЗСУ: "Все подряд по нас крыли. Да, там мясо, страшно".

Також розказує про їхню "могучу" артилерію.

"А чё артиллерия вам не помогала что ли?! У нас она ужасна, пап! ПОЗОР РОССИИ!"

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