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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Она ужасная, позор россии!": оккупант пожаловался отцу на "мощную" артиллерию рф

"Она ужасная, позор россии!": оккупант пожаловался отцу на "мощную" артиллерию рф

Киев • УНН

 • 125435 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. В Главном управлении разведки перехватили разговор оккупанта с отцом. Рашист жалуется на искусную работу ВСУ и "мощную" артиллерию россии, которую называет "позором", передает УНН.

Детали

По данным ГУР, рашист в телефонном разговоре с отцом рассказывает как по их позициям работает ВСУ: "Все подряд по нам крыли. Да, там мясо, страшно".

Также рассказывает об их "мощной" артиллерии.

"А чё артиллерия вам не помогала что ли?! У нас она ужасная, пап! ПОЗОР РОССИИ!"

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Ранее

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало разговор, в котором бабушка российского оккупанта сообщила, что ему подсунули фиктивный контракт 2007 года.

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