"Она ужасная, позор россии!": оккупант пожаловался отцу на "мощную" артиллерию рф
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В Главном управлении разведки перехватили разговор оккупанта с отцом. Рашист жалуется на искусную работу ВСУ и "мощную" артиллерию россии, которую называет "позором", передает УНН.
Детали
По данным ГУР, рашист в телефонном разговоре с отцом рассказывает как по их позициям работает ВСУ: "Все подряд по нам крыли. Да, там мясо, страшно".
Также рассказывает об их "мощной" артиллерии.
"А чё артиллерия вам не помогала что ли?! У нас она ужасная, пап! ПОЗОР РОССИИ!"
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