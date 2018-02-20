Омелян: угоду "Укрзалізниці" з General Electric підпишуть до кінця тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Міністр інфраструктури Володимир Омелян сподівається, що угоду "Укрзалізниці" з General Electric підпишуть до кінця поточного тижня. Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Підписання угоди "Укрзалізниці" з General Electric заплановано на 22 або 23 лютого. Думаю, цього тижня контракт буде підписано", - сказав він.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України разом із “Укрзалізницею” завершили переговори з General Electric щодо програми оновлення рухомого складу української залізниці та виробництва тяги.