Омелян: угоду "Укрзалізниці" з General Electric підпишуть до кінця тижня

"Підписання угоди "Укрзалізниці" з General Electric заплановано на 22 або 23 лютого. Думаю, цього тижня контракт буде підписано", - сказав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України разом із “Укрзалізницею” завершили переговори з General Electric щодо програми оновлення рухомого складу української залізниці та виробництва тяги.