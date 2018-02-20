Омелян: соглашение "Укрзализныци" с General Electric подпишут до конца недели
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Министр инфраструктуры Владимир Омелян надеется, что соглашение "Укрзализныци" с General Electric подпишут до конца текущей недели. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Подписание соглашения "Укрзализныци" с General Electric запланировано на 22 или 23 февраля. Думаю, на этой неделе контракт будет подписан", - сказал он.
Напомним, Кабинет министров Украины вместе с "Укрзализныцей" завершили переговоры с General Electric по программе обновления подвижного состава украинской железной дороги и производства тяги.