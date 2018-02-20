Омелян розповів, коли розпочнеться будівництво лінії швидкісних експресів до "Борисполя"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Фізичні роботи із будівництва лінії швидкісного залізничного сполучення з аеропортом „Бориспіль“ розпочнуться у червні. Про це сказав на брифінгу міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.
“Фізичні роботи із будівництва лінії швидкісного залізничного сполучення з аеропортом „Бориспіль“ розпочнуться у червні. Дедлайн встановлено 1 грудня, саме тоді має відбутись запуск тестового потягу”, — повідомив він.
Як уточнив В.Омелян, бюджет, який передбачено на цей проект, сягає 800 млн грн.
Нагадаємо, експрес “Укрзалізниці” з’єднає Київ з аеропортом “Бориспіль”.