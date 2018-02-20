Омелян рассказал, когда начнется строительство линии скоростных экспрессов в "Борисполь"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Физические работы по строительству линии скоростного железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь" начнутся в июне. Об этом сказал на брифинге министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.
"Физические работы по строительству линии скоростного железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь" начнутся в июне. Дедлайн установлен 1 декабря, именно тогда должен состояться запуск тестового поезда", - сообщил он.
Как уточнил В.Омелян, бюджет, предусмотренный на этот проект, составляет 800 млн грн.
Напомним, экспресс "Укрзализныци" соединит Киев с аэропортом "Борисполь".