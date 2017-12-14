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Омелян прокоментував можливість використання літаків "Антонова" компанією SkyUp

Омелян прокоментував можливість використання літаків "Антонова" компанією SkyUp

Київ • УНН

 • 14080 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Літаки заводу “Антонов” не відповідають вимогам, тому компанія SkyUp не зможе їх використовувати для авіаперевезень українців. Про це повідомив під час прес-конференції щодо створення національної авіакомпанії міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.

“Літаки "Антонова" займають заслужену нішу у сфері вантажних перевезень. Це визнано світом. Наразі обсяг перевезень вантажів цими літаками зріс на 35%. Проте щодо пасажирських перевезень, то ми, поки що, не можемо говорити про те, що будь-яка з українських авіакомпаній використовуватиме літаки "Антонова". Вони не відповідають вимогам", - зауважив Омелян.

Додамо, флот авіакомпанії SkyUp складається із середньомагісральних суден типу Боїнг-737-800 NG пасажиромісткістю 189 місць, 2001, 2002 та 2011 року випуску.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Національний авіаперевізик SkyUp: якими будуть ціни на квитки

Як стверджують у компанії, цей тип літаків є найбільш затребуваним серед лоукост-перевізників у всьому світі.

У 2018 році флот буде складатися з 4-х літаків. А динаміка розвитку передбачає розширення флоту на 2-3 судна на рік на базі бортів Боїнг 737-800 та Боїнг 737NAX.

У 2019 році планується збільшення бортів до 6, а в 2020 — до 8, 2021 рік — 10, 2022 рік — 12 літаків.

Нагадаємо, перший національний лоукост-авіаперевізник SkyUp розпочне роботу у квітні 2018 року. Авіаперевізник SkyUp виконуватиме чартерні рейси, а також внутрішні та міжнародні регулярні рейси.

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