Омелян прокомментировал возможность использования самолетов "Антонова" компанией SkyUp
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Самолеты завода "Антонов" не соответствуют требованиям, поэтому компания SkyUp не сможет их использовать для авиаперевозок украинцев. Об этом сообщил во время пресс-конференции по созданию отечественной авиакомпании министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.
"Самолеты "Антонова" занимают заслуженную нишу в сфере грузовых перевозок. Это признано миром. Сейчас объем перевозок грузов этими самолетами вырос на 35%. Однако по пассажирским перевозкам, то мы, пока, не можем говорить о том, что любая из украинских авиакомпаний может использовать самолеты "Антонова". Они не отвечают требованиям", - отметил Омелян.
Добавим, флот авиакомпании SkyUp состоит из середньомагисральних судов типа Боинг-737-800 NG пассажировместимостью 189 мест, 2001, 2002 и 2011 года выпуска.
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Как утверждают в компании, этот тип самолетов является наиболее востребованным среди лоукост-перевозчиков во всем мире.
В 2018 году авиафлот будет состоять из 4-х самолетов. А динамика развития предусматривает расширение флота на 2-3 судна в год на базе бортов Боинг 737-800 и Боинг 737NAX.
В 2019 году планируется увеличение бортов до 6, а в 2020 - до 8, 2021 - 10, 2022 - 12 самолетов.
Напомним, первый национальный лоукост-авиаперевозчик SkyUp начнет работу в апреле 2018 года. Авиаперевозчик SkyUp выполнять чартерные рейсы , а также внутренние и международные регулярные рейсы.