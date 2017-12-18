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Омелян про транспортну ситуацію: в роботі "Жулян" перебої, рух на дорогах ускладнено

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Через різке погіршення погодних умов найскладніша ситуація із транспортом наразі спостерігається у Києві та області. Про це повідомим журналістам перед засіданням Уряду міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондет УНН.

"Найскладніша ситуація зараз у Києві та області, по інших областях спокійніше“,- зазначив він, коментуючи транспортну ситуацію в країни.

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Як уточнив він, є певні перебої в роботі аеропорту “Жуляни”, тому деякі рейси були спрямовані до аеропорту “Бориспіль”, який працює у штатному режимі. Рішення тимчасово заборонити в’їзд до столиці важковантажному транспорту було правильним — воно допомогло попередити транспортний колапс.

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“Ми сподіваємося, що найближчої доби погодні умови покращаться. Але поки цього не сталося закликаю усіх водіїв бути максимально обережними на дорогах, дотримуватися дистанції, а городян пересідати на громадський транспорт. Адже рух на дорогах ускладнено в тому числі, через те, що водії просто кидають автівки або неправильно паркуються”, — наголосив Омелян.

Нагадаємо, через негоду вантажівкам заборонили в'їзд до Києва.

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