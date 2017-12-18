"Самая сложная ситуация сейчас в Киеве и области, по другим областям спокойнее", - отметил он, комментируя транспортную ситуацию в страны.

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Как уточнил он, есть определенные перебои в работе аэропорта "Жуляны", поэтому некоторые рейсы были направлены в аэропорт "Борисполь", который работает в штатном режиме. Решение временно запретить въезд в столицу тяжелонагруженнух транспорта было правильным - оно помогло предупредить транспортный коллапс.

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"Мы надеемся, что в ближайшие сутки погодные условия улучшатся. Но пока этого не произошло призываю всех водителей быть максимально осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию, а горожан пересаживаться на общественный транспорт. Ведь движение на дорогах затруднено в том числе, из-за того, что водители просто бросают машины или неправильно паркуются ", - отметил Емельян.

Напомним, из-за непогоды грузовикам запретили въезд в Киев.