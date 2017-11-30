Омелян пояснив, чому в Україні досі нема потягів, що їздять зі швидкістю 300 км/год

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Якби не корупція та розкрадання коштів в “Укрзалізниці” у 2015-2016 роках, вже сьогодні в Україні могли б з’явитися нові потяги, які їздять зі швидкістю 250 — 300 км/год. Таку заяву зробив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на презентації результатів зовнішньоекономічного opinion-box — Truman Report, передає УНН.

“Минулі два роки — роки змарнованих можливостей. Міг би літати і Раянар, ми мали б нові потяги, які їздять зі швидкістю 250 — 300 км/год, якби не було корупції. А в 2015 — 2016 роках з „Укрзалізниці“ кралися гроші”, — сказав Омелян.

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Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України повідомила про підозру стосовно службового підроблення двом керівникам Департаменту приміських пасажирських перевезень ПАТ “Укрзалізниця”.

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