Омелян пояснив, чому в Україні досі нема потягів, що їздять зі швидкістю 300 км/год

“Минулі два роки — роки змарнованих можливостей. Міг би літати і Раянар, ми мали б нові потяги, які їздять зі швидкістю 250 — 300 км/год, якби не було корупції. А в 2015 — 2016 роках з „Укрзалізниці“ кралися гроші”, — сказав Омелян.

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Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України повідомила про підозру стосовно службового підроблення двом керівникам Департаменту приміських пасажирських перевезень ПАТ “Укрзалізниця”.