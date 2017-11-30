Омелян объяснил, почему в Украине до сих пор нет поездов, которые ездят со скоростью 300 км/ч

"Прошедшие два года - годы потерянных возможностей. Мог бы летать и Раянар, мы имели бы новые поезда, которые ездят со скоростью 250 - 300 км/ч, если бы не было коррупции. А в 2015 - 2016 годах с "Укрзализныци" воровали деньги", - сказал Омелян.

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Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении относительно служебного подлога двум руководителям Департамента пригородных пассажирских перевозок ПАО "Укрзализныця".