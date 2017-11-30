Омелян объяснил, почему в Украине до сих пор нет поездов, которые ездят со скоростью 300 км/ч
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Если бы не коррупция и хищение средств в "Укрзализныци" в 2015-2016 годах, уже сегодня в Украине могли бы появиться новые поезда, которые ездят со скоростью 250 - 300 км/ч. Такое заявление сделал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на презентации результатов внешнеэкономического opinion-box - Truman Report, передает УНН.
"Прошедшие два года - годы потерянных возможностей. Мог бы летать и Раянар, мы имели бы новые поезда, которые ездят со скоростью 250 - 300 км/ч, если бы не было коррупции. А в 2015 - 2016 годах с "Укрзализныци" воровали деньги", - сказал Омелян.
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Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении относительно служебного подлога двум руководителям Департамента пригородных пассажирских перевозок ПАО "Укрзализныця".