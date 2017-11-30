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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 70875 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 57452 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 65538 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 73977 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 115759 просмотра

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10 марта, 15:15 • 142425 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107347 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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Омелян объяснил, почему в Украине до сих пор нет поездов, которые ездят со скоростью 300 км/ч

Киев  •  УНН

 • 24893 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Если бы не коррупция и хищение средств в "Укрзализныци" в 2015-2016 годах, уже сегодня в Украине могли бы появиться новые поезда, которые ездят со скоростью 250 - 300 км/ч. Такое заявление сделал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на презентации результатов внешнеэкономического opinion-box - Truman Report, передает УНН.

"Прошедшие два года - годы потерянных возможностей. Мог бы летать и Раянар, мы имели бы новые поезда, которые ездят со скоростью 250 - 300 км/ч, если бы не было коррупции. А в 2015 - 2016 годах с "Укрзализныци" воровали деньги", - сказал Омелян.

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Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении относительно служебного подлога двум руководителям Департамента пригородных пассажирских перевозок ПАО "Укрзализныця".

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