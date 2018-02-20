Омелян назвав термін запуску угоди про спільний авіапростір з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Угода про спільний авіапростір з Європейським Союзом має вступити в силу не пізніше 2019 року. Про це сказав під час брифінгу міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.
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"Наступний рік – остання дата, коли угода про спільний авіапростір з ЄС вступить в силу", - зазначив В.Омелян.
Нагадаємо, учасники саміту Східного партнерства у листопаді 2017 року закликали в найкоротші строки укласти угоду про спільний авіаційний простір ЄС з Україною.